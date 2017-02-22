Омский посёлок расселят из-за ежегодных паводков

Жителей посёлка Затон, каждый год переживающих половодье, планируют переселить в другие населённые пункты.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" рассказал начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут. По словам руководителя, посёлок в Черлакском районе включили в госпрограмму расселения из ветхого и аварийного жилья, часть жителей уже переехала.

Я думаю, в ближайшие два-три года мы этот вопрос решим. Пять-шесть лет назад людям предлагали переехать, но они не хотели. Сейчас же люди понимают, что в этом населённом пункте нет особых перспектив развития, - сообщил Владимир Корбут.

Владимир Корбут

Добавим, что в прошедшем году область потратила 700 млн руб. на ликвидацию последствий весеннего паводка.

Фото: Илья Петров