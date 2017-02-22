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Омский посёлок расселят из-за ежегодных паводков
Общество  •  22 февраля 2017, 12:11, последнее обновление 22 февраля 2017, 13:14  •  печать

Омский посёлок расселят из-за ежегодных паводков

Автор: Екатерина Криль

Жителей посёлка Затон, каждый год переживающих половодье, планируют переселить в другие населённые пункты.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" рассказал начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут. По словам руководителя, посёлок в Черлакском районе включили в госпрограмму расселения из ветхого и аварийного жилья, часть жителей уже переехала.

Я думаю, в ближайшие два-три года мы этот вопрос решим. Пять-шесть лет назад людям предлагали переехать, но они не хотели. Сейчас же люди понимают, что в этом населённом пункте нет особых перспектив развития, - сообщил Владимир Корбут.

Владимир Корбут

Добавим, что в прошедшем году область потратила 700 млн руб. на ликвидацию последствий весеннего паводка.

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Владимир Корбут #МЧС #паводок #поселок Затон #пресс-центр МКР-Медиа #Черлакский район

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Комментарии

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Роман Орехов  •  22 февраля 2017, 12:45

Конечно уезжать с обжитых мест вряд ли всем будет большое желание, но лучше средства вложить в новые постройки и дома , чем каждый год латать повреждения от потопа

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