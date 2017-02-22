23 февраля в Омске: программа праздничного дня

"Омск Здесь" подготовил для омичей обзор того, как отпраздновать 23 февраля: что подарить, куда пойти и какая в этот день будет погода.

Праздник 23 февраля официально называется Днём защитника Отечества, а до распада СССР он был Днём Советской армии и Военно-морского флота. Нерабочим 23 февраля официально стало с 2002 года.

Мужчины отмечают свой день в самом конце зимы, а хорошего настроения этому празднику прибавляет тот факт, что меньше чем через неделю начинается весна. Ещё 23 февраля в шутку называют репетицией 8 Марта, ведь от того, как женщины поздравят мужчин, зависит то, как поздравят своих женщин мужчины.

Как отдыхаем

В этом году, согласно производственному календарю - 2017, отдыхать предстоит четыре дня: в сам праздник - 23 февраля (четверг), а также в пятницу, 24 февраля (за 1 января, поскольку оно выпало в 2017 году на воскресенье), и 25-26 февраля (выходные дни). При этом на некоторых предприятиях сегодня, 22 февраля (среда), - сокращённый рабочий день.

Мероприятия 23 февраля в Омске

В Омске пройдёт 65 мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества. Состоятся митинги с возложением цветов и венков к мемориалам и памятникам героям, поминальные службы, а также торжественные собрания и праздничные концерты.

23 февраля, в День защитника Отечества, на 10:00 намечено возложение венков, цветов и гирлянд к монументам в парке Победы, памятникам "Воинам-омичам, выполнившим свой долг перед Отечеством", маршалу Георгию Жукову и генералу Дмитрию Карбышеву.

В 12:00 состоится торжественное построение войск Омского гарнизона, смотр-конкурс строевой песни на Соборной площади. В целях обеспечения безопасности там будут установлены турникеты и стационарные металлодетекторы. Для обеспечения охраны общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий планируется задействовать 400 сотрудников полиции.

Перекрытие дорог

Для проведения праздничного парада будут временно перекрыты Соборная площадь и прилегающие к ней улицы. С 10:00 до 12:00 закроют улицу Маршала Жукова на участке от улицы 10 лет Октября до улицы Лермонтова.

Для проведения торжественного построения войск Омского гарнизона с 9:00 до 15:00 закрываются следующие участки:

- улица Ленина - от площади Победы до улицы Интернациональная, включая Соборную площадь;

- Банковский переулок - от улицы Певцова до Соборной площади;

- улица Ивана Алексеева - от Соборной площади до улицы Красина;

- улица Тарская - от улицы Ленина до улицы Красина;

- улица Спартаковская - от улицы Партизанской до улицы Красина.

Кроме того, на этих улицах с 20:00 22 февраля до 15:00 23 февраля будет ограничена парковка всех видов транспорта.

График движения общественного транспорта

По сообщению департамента транспорта мэрии, в это время изменится схема движения нескольких маршрутов. Автобусы № 73 "Посёлок Чкаловский - улица Стрельникова" и № 73Н "Посёлок Чкаловский - улица Стрельникова" с улицы Красный Путь временно направят по улицам Интернациональная и Ленина, а затем по утверждённому маршруту.

Также движение автобусов № 500 "ООО "Лента" - ДСК-2" и № 503 "СТЦ "МЕГА" - микрорайон "Загородный" в направлении Амурского посёлка с улицы Красный Путь организуют по улицам Интернациональной, Герцена и площади Победы. После чего они поедут по привычной схеме.

Телефоны экстренных служб

С любой коммунальной проблемой омичи могут звонить по телефону Управления единой дежурно-диспетчерской службы города Омска 78-78-78.

По поводу проблем с электричеством - 32-22-15, 65-33-19, 55-05-57, 37-26-66 (ОАО города Омска "Омскэлектро"), 8-800-1000-380 (горячая линия филиала ОАО "МРСК Сибири"-"Омскэнерго").

В случае возникновения перебоев в теплоподаче - 40-06-91 (СП "Тепловые сети" АО "Омск РТС"), 68-05-46, 68-39-68 (МП города Омска "Тепловая компания").

При отсутствии воды и порывах на линиях водоснабжения - в ОАО "ОмскВодоканал": 75-16-00, 73-43-11 (водопровод), 75-04-00, 78-22-26 (канализация).

Об утечках газа и проблемах с газоснабжением - 70-04-04, 97-73-77 (ОАО "Омскгоргаз"), 71-38-38, 71-19-49 (ОАО "Омскоблгаз") и 67-22-22, 57-94-83 (ООО "Плазма").

Звонки с мобильных телефонов по номерам 101 (пожарная охрана и служба спасения МЧС), 102 (полиция), 103 (скорая помощь) и 104 (аварийная служба газа).

Погода

23 февраля ночью местами пройдёт небольшой снег, температура составит -4...-9 градусов. Днём будет без осадков и 0...-5. В пятницу, 24 февраля, температура ночью -6...-11, при прояснении до -16, днём -1...-6, без осадков. Также в эти дни не исключены и осадки в виде дождя.

Подарки

Специалисты выяснили, что представители сильного пола на вопрос о самом запоминающемся презенте указали на парфюм и носки. Также омичам дарили смартфоны, планшеты и электроинструменты. Нередко мужчины упоминали и нематериальные подарки, такие как выходной, внимание любимой жены или рождение ребёнка.