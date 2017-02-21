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Омские мужчины рассказали, какие подарки ждут к 23 февраля
Общество  •  21 февраля 2017, 10:03, последнее обновление 21 февраля 2017, 10:24  •  печать

Омские мужчины рассказали, какие подарки ждут к 23 февраля

Автор: Дарья Молчанская

Специалисты сайта по поиску работы "Зарплата.ру" провели опрос, посвящённый 23 февраля, и выяснили, как представители сильной половины Омска относятся к празднованию Дня защитника Отечества, а также, что они в этот день предпочитают получать в качестве подарков.

Всего в исследовании приняли участие 1075 омичей. На вопрос "Как вы считаете, 23 февраля - это праздник для защитников Отечества или для всех мужчин?", 56 % опрошенных ответили, что поздравлений достойны только причастные к защите Родины. 34 % считают, что в этот день нужно поздравлять всех мужчин, независимо от того, служили они в армии или нет. Ещё 10 % омичей вообще не воспринимают этот день как праздник.

Среди опрошенных 42 % омичей ответили, что День защитника Отечества не празднуют на рабочем месте. В то же время 47 % опрошенных празднуют торжество за свой счёт. Однако есть в Омске компании, которые берут на себя все расходы, связанные с празднованием. Так повезло каждому девятому.

Что касается самих подарков, то специалисты выяснили, что представители сильного пола на вопрос о самом запоминающемся презенте указали на парфюм и носки. Также омичам дарили смартфоны, планшеты и электроинструменты. Нередко респонденты упоминали и нематериальные подарки, такие как выходной, внимание любимой жены или рождение ребёнка.

Теги  •  #23 февраля #мужчины #подарки

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