В мэрии рассказали, как в Омске пройдёт 23 февраля
Общество  •   6 февраля 2017, 15:37, последнее обновление 6 февраля 2017, 15:45  •  печать

В мэрии рассказали, как в Омске пройдёт 23 февраля

Автор: Варвара Козловская

В Омске озвучили план культурно-массовых мероприятий, посвящённых 23 февраля.

В Омске пройдёт 65 мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества. Об этом сегодня сообщили на заседании организационного комитета по подготовке и проведению в Омске мероприятий, посвящённых этому празднику и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Родины. В эти дни традиционно состоятся митинги с возложением цветов и венков к мемориалам и памятникам героям, поминальные службы, а также торжественные собрания и праздничные концерты.

15 февраля в 10:00 в парке имени 30-летия Победы состоится поминальная служба по омичам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества, а в 11:00 на улице Перелёта, 1, пройдёт митинг и возложение венков и цветов к памятнику воинам-омичам, погибшим в локальных войнах и конфликтах.

23 февраля, в День защитника Отечества, на 10:00 намечено возложение венков, цветов и гирлянд к монументам в парке Победы, памятникам "Воинам-омичам, выполнившим свой долг перед Отечеством", маршалу Георгию Жукову и генералу Дмитрию Карбышеву.

В 12:00 состоится торжественное построение войск Омского гарнизона, смотр-конкурс строевой песни на Соборной площади. В целях обеспечения безопасности там будут установлены турникеты и стационарные металлодетекторы. Для обеспечения охраны общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий планируется задействовать 400 сотрудников полиции.

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r Теги  •  #23 февраля #возложение #мероприятия #Соборная площадь

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