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Автобусы изменят схему движения в центре Омска в День защитника Отечества
Общество  •  14 февраля 2017, 11:00, последнее обновление 14 февраля 2017, 11:00  •  печать

Автобусы изменят схему движения в центре Омска в День защитника Отечества

Автор: Вероника Делор

23 февраля в центре перекроют улицы для всех видов транспорта.

Из-за проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества, 23 февраля с 9:00 до 15:00 перекроют улицу Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, а также на Соборной площади.

По сообщению департамента транспорта мэрии, в это время изменится схема движения нескольких маршрутов. Автобусы № 73 "Посёлок Чкаловский - улица Стрельникова" и № 73Н "Посёлок Чкаловский - улица Стрельникова" с улицы Красный Путь временно направят по улицам Интернациональная и Ленина, а затем по утверждённому маршруту.

Также движение автобусов № 500 "ООО "Лента" - ДСК-2" и № 503 "СТЦ "МЕГА" - микрорайон "Загородный" в направлении Амурского посёлка с улицы Красный Путь организуют по улицам Интернациональная, Герцена и площадь Победы. После чего они поедут по привычной схеме.

r Теги  •  #День защитника Отечества #изменение маршрута #перекрытие улиц

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