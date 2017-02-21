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Плюсовая температура в феврале приведёт к гололёду в Омске
Общество  •  21 февраля 2017, 15:45  •  печать

Плюсовая температура в феврале приведёт к гололёду в Омске

Автор: Екатерина Криль

После зимней оттепели в регионе прогнозируются гололёдные явления.

Сегодня, 21 февраля, температура воздуха в Омске поднялась выше нуля: в 14.00 синоптики зафиксировали +0,3°C. После столбик термометра медленно начал опускаться.

По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра днём по области возможно повышение температуры до +1°C, что близко к температурному максимуму, зафиксированному в 1958 году. Местами выпадет мокрый снег, метель, слабые гололёдные явления. Синоптики также предупреждают, что на дорогах образуется снежный накат.

Далее температура воздуха будет падать, однако в понедельник, 27 февраля, может потеплеть до +4 градусов.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода

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