Плюсовая температура в феврале приведёт к гололёду в Омске

Сегодня, 21 февраля, температура воздуха в Омске поднялась выше нуля: в 14.00 синоптики зафиксировали +0,3°C. После столбик термометра медленно начал опускаться.

По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра днём по области возможно повышение температуры до +1°C, что близко к температурному максимуму, зафиксированному в 1958 году. Местами выпадет мокрый снег, метель, слабые гололёдные явления. Синоптики также предупреждают, что на дорогах образуется снежный накат.

Далее температура воздуха будет падать, однако в понедельник, 27 февраля, может потеплеть до +4 градусов.