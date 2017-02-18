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Омичей предупреждают об опасных сосульках
Общество  •  18 февраля 2017, 15:44, последнее обновление 18 февраля 2017, 15:48  •  печать

Омичей предупреждают об опасных сосульках

Автор: Александра Каштанова

Установившаяся в Омской области тёплая погода будет способствовать падению сосулек и сходу с крыш домов снега. Омские спасатели призывают обходить опасные участки стороной.

Главное управление МЧС России по Омской области предупреждает омичей об угрозах падения сосулек и сходу с крыш зданий снега. Установившаяся тёплая погода будет этому способствовать. Горожан призывают быть осторожнее и обходить опасные участки стороной.

- Соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием, - говорится в сообщении спасателей.

Большую опасность представляют сосульки на крышах домов. Следует всегда обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны.

Теги  •  #крыша #МЧС #сосульки

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Комментарии

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Юля Пучкова  •  18 февраля 2017, 16:10

Насколько мне известно, владельцы зданий должны своевременно очищать крыши от снега и сосулек, и этим не допускать их падение на тротуар, а иной раз и кому нибудь на голову.

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