Омичей предупреждают об опасных сосульках

Главное управление МЧС России по Омской области предупреждает омичей об угрозах падения сосулек и сходу с крыш зданий снега. Установившаяся тёплая погода будет этому способствовать. Горожан призывают быть осторожнее и обходить опасные участки стороной.

- Соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием, - говорится в сообщении спасателей.

Большую опасность представляют сосульки на крышах домов. Следует всегда обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны.