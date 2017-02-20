В Омск пришло потепление, близкое к температурному рекорду

На этой неделе столбик термометра приблизится к отметке в ноль градусов.

Будни в Омской области начались со значительного потепления, которое пришло в регион с Атлантики.

Будет преобладать циклонический тип погоды, западные потоки принесут более тёплый и влажный воздух. Днём температура воздуха повысится до -4…-9 градусов. 21-23 февраля сохранится тёплая и ветреная погода. Температура воздуха ночью -7…-12, днём -1…-6 градусов, - сообщила и. о. начальника ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Криворучко.

Температура воздуха на этой неделе будет близка к рекордному максимуму: по многолетним данным (начиная с 1900 года), самая высокая температура воздуха 21 февраля +1 градус наблюдалась в 1963 году, 22 февраля +3,1 градуса - в 1958 году. Самое тёплое 23 февраля было в 1958 году, когда температура воздуха повышалась до +3,6 градуса.