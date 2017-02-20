Омская Масленица. Куда пойти и как отмечать?

Масленичная неделя всегда предшествует Великому посту, и в 2017 году она пройдёт с 20 по 26 февраля. В славянской традиции Сырная седмица делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая Масленица приходится на понедельник, вторник и среду, а Широкая Масленица - это последние четыре дня.
Понедельник - 20 февраля - Встреча
Понедельник открывает Узкую Масленицу. Утром свёкор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, а вечером сами шли в гости к сватам и договаривались о времени и месте гуляний. В это же время заканчивалось строительство снежного города, качелей и балаганов, а также мастерили чучело Масленицы из соломы и старой одежды и возили её по улицам на санях. В понедельник начинали печь блины, а первый блин дарили бедным соседям, чтобы те помянули усопших.
Вторник - 21 февраля - Заигрыши
В этот день проходили смотрины невест. Родителям надо было успеть сосватать молодых до начала Великого поста, поскольку венчаться в пост церковь не разрешает. Если всё складывалось удачно, то сразу после Пасхи, на Красную горку, игралась свадьба. Поэтому во вторник Сырной седмицы парни и девушки знакомились, вместе катались с горок, приходили друг к другу на блины.
Среда - 22 февраля - Лакомка
В среду зять приходил к тёще на блины и приводил с собой других гостей. Тёща пристально наблюдала, как зять ведёт себя за столом. В народе говорили, что если мужчина выбирает блины с солёной начинкой, то значит, что он упрямый и с непростым характером, а если сладкие блины, то и с женой он будет мягким и ласковым. Но эта примета, разумеется, не связана с православной традицией и считается суеверием. В среду было принято есть столько блинов, сколько душа пожелает.
Четверг - 23 февраля - Разгуляй
Это день начала Широкой Масленицы, когда все хозяйственные работы прекращались и начинались гулянья. Развлечения были самые разные: катались на санях и санках, устраивали кулачные бои и битвы за снежные города, пели колядки и прыгали через огонь.
Пятница - 24 февраля - Тёщины вечерки
В этот день тёща приходила в гости к зятю с ответным визитом, причём брала с собой компанию подруг. Дочь пекла блины для мужа и гостей.
Суббота - 25 февраля - Золовкины посиделки
Молодые невестки приглашали в гости золовок и других родственников мужа. Интересно, что если золовка была не замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, а если замужем, то в гости приходила замужняя родня. Невестка должна была непременно вручить золовке какой-нибудь подарок.
Воскресенье - 26 февраля - Проводы Масленицы
Проводы Масленицы, или Прощёное воскресенье, - главный день Сырной седмицы, заговенье перед началом Великого поста. В храмах совершался чин прощения, священнослужители и миряне просили прощения друг у друга за все обиды прошедшего года. Вечером поминали усопших и ходили на кладбище. В этот день по традиции сжигают чучело Масленицы, а пепел развеивают по полям, чтобы год выдался плодородным.
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Хорошо, что составили расписание и руководство пользователя ) Теперь будем точно знать, куда пойти и чем заняться. Спасибо!