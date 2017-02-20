Омская Масленица. Куда пойти и как отмечать?

В честь "блинного" праздника "Омск Здесь" составил для горожан путеводитель: куда пойти веселиться, какие традиции вспомнить и что приготовить дома.

Масленичная неделя всегда предшествует Великому посту, и в 2017 году она пройдёт с 20 по 26 февраля. В славянской традиции Сырная седмица делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая Масленица приходится на понедельник, вторник и среду, а Широкая Масленица - это последние четыре дня.

Понедельник - 20 февраля - Встреча

Понедельник открывает Узкую Масленицу. Утром свёкор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, а вечером сами шли в гости к сватам и договаривались о времени и месте гуляний. В это же время заканчивалось строительство снежного города, качелей и балаганов, а также мастерили чучело Масленицы из соломы и старой одежды и возили её по улицам на санях. В понедельник начинали печь блины, а первый блин дарили бедным соседям, чтобы те помянули усопших.

Вторник - 21 февраля - Заигрыши

В этот день проходили смотрины невест. Родителям надо было успеть сосватать молодых до начала Великого поста, поскольку венчаться в пост церковь не разрешает. Если всё складывалось удачно, то сразу после Пасхи, на Красную горку, игралась свадьба. Поэтому во вторник Сырной седмицы парни и девушки знакомились, вместе катались с горок, приходили друг к другу на блины.

Среда - 22 февраля - Лакомка

В среду зять приходил к тёще на блины и приводил с собой других гостей. Тёща пристально наблюдала, как зять ведёт себя за столом. В народе говорили, что если мужчина выбирает блины с солёной начинкой, то значит, что он упрямый и с непростым характером, а если сладкие блины, то и с женой он будет мягким и ласковым. Но эта примета, разумеется, не связана с православной традицией и считается суеверием. В среду было принято есть столько блинов, сколько душа пожелает.

Четверг - 23 февраля - Разгуляй

Это день начала Широкой Масленицы, когда все хозяйственные работы прекращались и начинались гулянья. Развлечения были самые разные: катались на санях и санках, устраивали кулачные бои и битвы за снежные города, пели колядки и прыгали через огонь.

Пятница - 24 февраля - Тёщины вечерки

В этот день тёща приходила в гости к зятю с ответным визитом, причём брала с собой компанию подруг. Дочь пекла блины для мужа и гостей.

Суббота - 25 февраля - Золовкины посиделки

Молодые невестки приглашали в гости золовок и других родственников мужа. Интересно, что если золовка была не замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, а если замужем, то в гости приходила замужняя родня. Невестка должна была непременно вручить золовке какой-нибудь подарок.

Воскресенье - 26 февраля - Проводы Масленицы

Проводы Масленицы, или Прощёное воскресенье, - главный день Сырной седмицы, заговенье перед началом Великого поста. В храмах совершался чин прощения, священнослужители и миряне просили прощения друг у друга за все обиды прошедшего года. Вечером поминали усопших и ходили на кладбище. В этот день по традиции сжигают чучело Масленицы, а пепел развеивают по полям, чтобы год выдался плодородным.