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Зима обещает Омской области высокий паводок
Общество  •  16 февраля 2017, 12:18, последнее обновление 16 февраля 2017, 12:22  •  печать

Зима обещает Омской области высокий паводок

Автор: Екатерина Криль

Местное МЧС предупреждает о том, что за два зимних месяца в регионе сложились погодные условия для весеннего половодья около и выше нормы.

На сложное прохождение весеннего паводка указывают сразу несколько признаков. Высота снежного покрова в разных районах области составляет 180-205 % от нормы, а запасы воды в нём - 155-260 % от нормы. Кроме того, снегозапасы превысили среднемноголетнее значение.

Омское управление МЧС советует начать подготовку к паводку не только чиновникам, но и жителям региона. Владельцам частных домов стоит вывозить снег уже сейчас, чтобы избежать подтопления жилья и подворий. До 20 марта все 32 муниципальных района и городские округа будут проверены на предмет готовности к паводку.

r Теги  •  #МЧС #паводок

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