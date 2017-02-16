Зима обещает Омской области высокий паводок

Местное МЧС предупреждает о том, что за два зимних месяца в регионе сложились погодные условия для весеннего половодья около и выше нормы.

На сложное прохождение весеннего паводка указывают сразу несколько признаков. Высота снежного покрова в разных районах области составляет 180-205 % от нормы, а запасы воды в нём - 155-260 % от нормы. Кроме того, снегозапасы превысили среднемноголетнее значение.

Омское управление МЧС советует начать подготовку к паводку не только чиновникам, но и жителям региона. Владельцам частных домов стоит вывозить снег уже сейчас, чтобы избежать подтопления жилья и подворий. До 20 марта все 32 муниципальных района и городские округа будут проверены на предмет готовности к паводку.