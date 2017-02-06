Омская область попала в неблагоприятный прогноз МЧС

Регион вошёл в число тех субъектов федерации, где МЧС ожидает сложности с паводком.

Весной более шести тысяч населённых пунктов в России могут оказаться затопленными, сообщает "Интерфакс". "По предварительному прогнозу при наихудшем сценарии развития паводковой обстановки в зоне возможного подтопления могут оказаться более 6 тысяч населённых пунктов", - заявил директор департамента гражданской защиты МЧС России Андрей Лутошкин.

Омская область входит в число регионов Сибирского федерального округа, где прогнозируется неблагоприятное развитие паводковой обстановки в период прохождения весеннего половодья 2017 года. Также подтопление ожидается в Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

Предполагают, что паводок затронет 24 района Омской области. В зоне потенциального подтопления проживает более 20 тыс. человек.