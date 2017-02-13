Михаил Казиник 1200х90
Новому подземному переходу на Любинском проспекте грозит подтопление весной
Общество  •  13 февраля 2017, 15:30, последнее обновление 13 февраля 2017, 17:30  •  печать

Новому подземному переходу на Любинском проспекте грозит подтопление весной

Автор: Екатерина Криль

Городские коммунальщики готовят подземные объекты к грядущему паводку.

Нынешняя зима оказалась более снежной, чем предыдущая. В связи с этим в Омске увеличилось количество мест возможного подтопления, сейчас их насчитывается более 600. В зоне опасности находятся в том числе подземные переходы. Паводок угрожает 21 объекту. В частности, высокая вода грозит переходу на Любинском проспекте, который прошлым летом капитально отремонтировали в рамках благоустройства улицы. Подготовка переходов к весне уже началась.

Возле каждого перехода приходится укладывать по 50 и более мешков с песком, - рассказала на сегодняшней пресс-конференции глава БУ г. Омска "Эксплуатация объектов внешнего благоустройства" Галина Зурнаджан. 

По словам руководителя, на сегодняшний день заготовлено 300 мешков с песком. К переходам они будут подвозиться по мере необходимости. Кроме того, до 20 марта планируется провести повторную очистку дренажной системы переходов.

r Теги  •  #паводок #подземный переход #подтопление

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Михаил Казиник даст в Омске единственный в Сибири лекцию-концерт  •  сегодня, 17:25
В правительстве Омской области не торопятся с назначением выборщиков  •  сегодня, 17:20
Правительство Омской области выступило против "Синего кита"  •  сегодня, 17:10
В Омске мужчина ограбил квартиру, а затем попал в больницу с ранами от ножа  •  сегодня, 15:55  •   1
Омский застройщик Юрий Заборовский может сесть на скамью подсудимых в марте  •  сегодня, 15:37
Омич ограбил арендованную квартиру и пересдал её  •  сегодня, 14:13  •   3
Еще новости
Ювелирный союз 10-14 240х440
Дача 200х400
Вавилон