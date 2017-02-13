Новому подземному переходу на Любинском проспекте грозит подтопление весной

Нынешняя зима оказалась более снежной, чем предыдущая. В связи с этим в Омске увеличилось количество мест возможного подтопления, сейчас их насчитывается более 600. В зоне опасности находятся в том числе подземные переходы. Паводок угрожает 21 объекту. В частности, высокая вода грозит переходу на Любинском проспекте, который прошлым летом капитально отремонтировали в рамках благоустройства улицы. Подготовка переходов к весне уже началась.

Возле каждого перехода приходится укладывать по 50 и более мешков с песком, - рассказала на сегодняшней пресс-конференции глава БУ г. Омска "Эксплуатация объектов внешнего благоустройства" Галина Зурнаджан.

По словам руководителя, на сегодняшний день заготовлено 300 мешков с песком. К переходам они будут подвозиться по мере необходимости. Кроме того, до 20 марта планируется провести повторную очистку дренажной системы переходов.