Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":
- Весна ещё не пришла, а паводок уже наступил. Почему топит поселок в Омской области и как город готовится к большой воде?
- Свои среди чужих и чужие среди своих. Омичи пытаются через суд вернуть детей, попавших в приёмные семьи.
- Первый раз в первый класс. Во сколько родителям обходится желание устроить ребёнка в престижную школу?
Опять водная стихия портит жизнь омичей, как будто о ее причинах никто не знал до этого как о прилетевшем метеорите
В этом году как раз местные власти озаботились уборкой снега, машины выделили для его вывоза из частного сектора, помощь оказывают, инициативы самих жителей только маловато