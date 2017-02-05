Весна ещё не пришла, а паводок уже наступил. Почему топит поселок в Омской области?
Общество  •   5 февраля 2017, 11:04, последнее обновление 5 февраля 2017, 11:09  •  печать

Весна ещё не пришла, а паводок уже наступил. Почему топит поселок в Омской области?

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":

- Весна ещё не пришла, а паводок уже наступил. Почему топит поселок в Омской области и как город готовится к большой воде? 
 
- Свои среди чужих и чужие среди своих. Омичи пытаются через суд вернуть детей, попавших в приёмные семьи. 

- Первый раз в первый класс. Во сколько родителям обходится желание устроить ребёнка в престижную школу?

Возить детей можно будет только в автокреслах. Госавтоинспекторы - за, а вот родители - против

Дело не закрыто. Найденного мёртвым судью обвинили ещё по двум статьям. Следствие продолжается

Комментарии

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Таисия Петрова  •  5 февраля 2017, 11:15

Опять водная стихия портит жизнь омичей, как будто о ее причинах никто не знал до этого как о прилетевшем метеорите

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Лариса Савельева  •  5 февраля 2017, 11:43

В этом году как раз местные власти озаботились уборкой снега, машины выделили для его вывоза из частного сектора, помощь оказывают, инициативы самих жителей только маловато

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