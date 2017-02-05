Весна ещё не пришла, а паводок уже наступил. Почему топит поселок в Омской области?

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- Весна ещё не пришла, а паводок уже наступил. Почему топит поселок в Омской области и как город готовится к большой воде?



- Свои среди чужих и чужие среди своих. Омичи пытаются через суд вернуть детей, попавших в приёмные семьи.

- Первый раз в первый класс. Во сколько родителям обходится желание устроить ребёнка в престижную школу?