Омичей предупредили о приближении аномальных холодов

До конца недели в регионе ожидается холодная погода ниже климатической нормы на 10º С и более.

Согласно прогнозу омских синоптиков, с 8 по 12 февраля местами по Омской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10º С и более.

Так, сегодня ночью температура опустится до -21...-26, местами до -33... -39. Завтра днём ожидается -14...-19. В четверг, 9 февраля, температура ночью будет -16...-21, местами до -35, днём -13...-18. В пятницу, 10 февраля, ночью столбик термометра опустится до -22...-27, -30...-35, днём -21...-26, местами до -30. В субботу, 11 февраля, днём в Омске ожидается -29°C, ночью -34°C. В воскресенье, 12 февраля, ожидается значительное потепление.

- В такую погоду лучше остаться на территории населённого пункта, - отметил директор департамента общественной безопасности администрации города Алексей Сиренко. - Если же перенести поездку невозможно, специалисты рекомендуют укомплектовать машину дополнительными буксировочными тросами, проверить состав автомобильной аптечки, наличие знака аварийной остановки. В случае если планируется перевозка женщин и детей, следует запастись тёплыми одеялами и горячим питьём.

Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует ограничить выход на улицу. Во избежание переохлаждения или обморожения надевать тёплую одежду и обувь. Помимо соблюдения личной безопасности необходимо также следить за исправностью электроприборов и не оставлять без присмотра включённые обогреватели и печи.