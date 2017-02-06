К выходным в Омске серьёзно похолодает
Общество  •   6 февраля 2017, 11:22  •  печать

К выходным в Омске серьёзно похолодает

Автор: Екатерина Криль

На протяжении рабочей недели температура воздуха в городе будет падать. К субботе она опустится ниже -30 градусов.

Омичам стоит ожидать в ближайшие дни неустойчивую погоду с частыми перепадами атмосферного давления и контрастной температурой воздуха. Местами выпадет снег, будет метель с сильным порывистым ветром.

Во вторник и среду температурный фон повысится, а в конце периода (в пятницу, 10 февраля - прим. ред.) вновь похолодает, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

По предварительному прогнозу, в субботу днём в Омске ожидается -29°C, ночью -34°C. Но уже на следующий день начнётся потепление.

Февраль в Омске будет холоднее обычного

Самый жаркий город Земли. Как природа удивляла омичей

r Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

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