К выходным в Омске серьёзно похолодает

На протяжении рабочей недели температура воздуха в городе будет падать. К субботе она опустится ниже -30 градусов.

Омичам стоит ожидать в ближайшие дни неустойчивую погоду с частыми перепадами атмосферного давления и контрастной температурой воздуха. Местами выпадет снег, будет метель с сильным порывистым ветром.

Во вторник и среду температурный фон повысится, а в конце периода (в пятницу, 10 февраля - прим. ред.) вновь похолодает, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

По предварительному прогнозу, в субботу днём в Омске ожидается -29°C, ночью -34°C. Но уже на следующий день начнётся потепление.