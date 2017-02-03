Началась продажа билетов на рейс Омск - Сочи
Общество  •   2 февраля 2017, 17:32, последнее обновление 2 февраля 2017, 17:35  •  печать

Началась продажа билетов на рейс Омск - Сочи

Автор: Варвара Козловская

Прямые перелёты из Омска в Сочи и Анапу запускает авиакомпания "ИрАэро", которая задолжала Омскому аэропорту 4 млн рублей.

С июня 2017 года авиакомпания "ИрАэро" будет выполнять авиарейсы в курортные города - Анапу и Сочи. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Первый вылет в Анапу запланирован на 14 июня, а в Сочи - на 16 июня. Из Омска в Сочи самолёт будет летать по понедельникам и пятницам, а в Анапу - по средам. Время в пути составит чуть более 4 часов. Омичей на российские курорты будут доставлять на бортах SSJ-100 (Сухой Суперджет 100).  Стоимость билетов в одну сторону с учётом сборов составит от 14 485 руб. до 21 785 руб.

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r Теги  •  #Анапа #ИрАэро #рейсы #Сочи

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