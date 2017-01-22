Омичи смогут вылететь прямым рейсом в Тунис

С 24 апреля из Омска откроются прямые чартерные рейсы в Тунис на самолетах Boeing.

В период с 24 апреля по 25 сентября запланировано 15 рейсов из Омска в Тунис. Об этом сообщает сайт "НГС". Вылеты будет осуществлять авиакомпания AZUR air (бывшая "Катэкавиа").

Время в пути составит 7 часов 35 минут до Туниса, 7 часов – до Омска. Рейсы в эту африканскую республику открывает туроператор "Анекс Тур".