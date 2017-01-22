Омичи смогут вылететь прямым рейсом в Тунис

В период с 24 апреля по 25 сентября запланировано 15 рейсов из Омска в Тунис. Об этом сообщает сайт "НГС". Вылеты будет осуществлять авиакомпания AZUR air (бывшая "Катэкавиа").
Время в пути составит 7 часов 35 минут до Туниса, 7 часов – до Омска. Рейсы в эту африканскую республику открывает туроператор "Анекс Тур".
"Самолеты Boeing" - общее название. Каким конкретно типом воздушного судна будут осуществляться перевозки?
о, это реально хорошая новость, теперь не нужно тратить больше времени и денег на перелет в Тунис
Прекрасная новость!!! Теперь будет уходить намного меньше времени на перелет и на дорогу в целом.