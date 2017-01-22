Омичи смогут вылететь прямым рейсом в Тунис
Общество  •  22 января 2017, 15:17, последнее обновление 22 января 2017, 15:46  •  печать

Омичи смогут вылететь прямым рейсом в Тунис

Автор: Виктория Стрельникова

С 24 апреля из Омска откроются прямые чартерные рейсы в Тунис на самолетах Boeing.

В период с 24 апреля по 25 сентября запланировано 15 рейсов из Омска в Тунис. Об этом сообщает сайт "НГС". Вылеты будет осуществлять авиакомпания AZUR air (бывшая "Катэкавиа").

Время в пути составит 7 часов 35 минут до Туниса, 7 часов – до Омска. Рейсы в эту африканскую республику открывает туроператор "Анекс Тур".

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r Теги  •  #аэропорт #отдых #самолет

Комментарии

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Игорь Х  •  22 января 2017, 17:37

"Самолеты Boeing" - общее название. Каким конкретно типом воздушного судна будут осуществляться перевозки?

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Оксана Фроимчук  •  22 января 2017, 16:01

о, это реально хорошая новость, теперь не нужно тратить больше времени и денег на перелет в Тунис

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Иван Яковлев  •  22 января 2017, 15:32

Прекрасная новость!!! Теперь будет уходить намного меньше времени на перелет и на дорогу в целом.

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