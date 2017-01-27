"РусЛайн" закрывает авиарейс Омск - Тюмень
Экономика  •  27 января 2017, 10:18, последнее обновление 27 января 2017, 10:26  •  печать

"РусЛайн" закрывает авиарейс Омск - Тюмень

Автор: Екатерина Криль

Авиакомпания приостановила полёты в связи с отменой бюджетных субсидий.

"РусЛайн" отменила вылеты по 11 направлениям из тюменского аэропорта Рощино, в том числе в Омск. По информации газеты "Коммерсант", такое решение принято из-за исключения большинства направлений из программы субсидирования региональных воздушных перевозок. 

Еженедельные рейсы из Омска в Тюмень были открыты в конце октября прошлого года. Ранее сообщалось, что правительство готово с весны софинансировать два полёта в неделю по этому направлению.

Добавим, что на данный момент между двумя городами курсируют самолёты авиакомпании "Оренбуржье". Рейсы осуществляются дважды в неделю транзитом в Ханты-Мансийск.

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r Теги  •  #авиаперевозки #Руслайн #Тюмень

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