"РусЛайн" закрывает авиарейс Омск - Тюмень

"РусЛайн" отменила вылеты по 11 направлениям из тюменского аэропорта Рощино, в том числе в Омск. По информации газеты "Коммерсант", такое решение принято из-за исключения большинства направлений из программы субсидирования региональных воздушных перевозок.

Еженедельные рейсы из Омска в Тюмень были открыты в конце октября прошлого года. Ранее сообщалось, что правительство готово с весны софинансировать два полёта в неделю по этому направлению.

Добавим, что на данный момент между двумя городами курсируют самолёты авиакомпании "Оренбуржье". Рейсы осуществляются дважды в неделю транзитом в Ханты-Мансийск.