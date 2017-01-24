Самолёты из Омска в Симферополь запустят летом
Экономика  •  24 января 2017, 10:55  •  печать

Самолёты из Омска в Симферополь запустят летом

Автор: Екатерина Криль

В следующем сезоне отпусков омичи снова смогут воспользоваться прямым авиарейсом в Крым.

Рейс запускает авиакомпания Red Wings. Первый полёт назначен на 2 июня, самолёты ТУ-204 будут летать по вторникам и пятницам до конца октября. В продажу поступили билеты стоимостью от 9 тысяч до 21,7 тысячи в одну сторону. Время полёта 4 часа 40 минут.

В минувшем сезоне омичей в Крым возила авиакомпания "Россия". Симферополь стал самым популярным курортом с прямым авиасообщением. С апреля по октябрь 2016 года из Омского аэропорта туда вылетели 40,5 тыс. человек, и это больше, чем совокупный поток в Сочи, Анапу, Геленджик и Краснодар.

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r Теги  •  #Red Wings #авиаперевозки #Крым #омский аэропорт #Симферополь

Комментарии

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Лариса Савельева  •  24 января 2017, 13:20

Дороговато конечно получается для семьи, но зато какое счастье утром сел в самолёт, а вечером в море смотришь на красоты Крыма, скорей бы лето )

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