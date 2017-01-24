Самолёты из Омска в Симферополь запустят летом

Рейс запускает авиакомпания Red Wings. Первый полёт назначен на 2 июня, самолёты ТУ-204 будут летать по вторникам и пятницам до конца октября. В продажу поступили билеты стоимостью от 9 тысяч до 21,7 тысячи в одну сторону. Время полёта 4 часа 40 минут.

В минувшем сезоне омичей в Крым возила авиакомпания "Россия". Симферополь стал самым популярным курортом с прямым авиасообщением. С апреля по октябрь 2016 года из Омского аэропорта туда вылетели 40,5 тыс. человек, и это больше, чем совокупный поток в Сочи, Анапу, Геленджик и Краснодар.