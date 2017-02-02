В Омске стало больше пунктов продажи электронных проездных билетов
Общество  •   2 февраля 2017, 10:28, последнее обновление 2 февраля 2017, 10:31  •  печать

В Омске стало больше пунктов продажи электронных проездных билетов

Автор: Варвара Козловская

Электронные проездные билеты теперь можно купить в 62 пунктах города.

С 1 февраля заработали ещё 10 пунктов по продаже проездных билетов "Ростелекома", и количество действующих пунктов в Омске увеличилось до 62. 

- Пункты продажи электронных проездных билетов оборудованы новыми программно-техническими комплексами, и временные ограничения, связанные со сменой тарифа, сняты. Поменять тариф можно во всех пунктах продажи электронных проездных билетов, - сообщили в департаменте транспорта администрации Омска.

С адресами всех пунктов можно ознакомиться на официальном сайте МП "Пассажирсервис".

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r Теги  •  #продажа #проезд #электронный билет

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