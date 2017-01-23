Дептранспорта: стоимость проезда снизили в основном маршрутчики-нелегалы

В мэрии Омска прокомментировали действия частных перевозчиков, которые массово установили стоимость проезда ниже цены билета в автобусах.

В минувшие выходные на нескольких нерегулируемых маршрутах снизилась стоимость проезда до 20-22 рублей. За такую цену можно проехать, например, в маршрутках № 72н, 205, 207, 210, 211, 309, 363, 386 и 550. При этом 205-й и 363-й маршруты вошли в список отменённых с 1 января, но продолжают работать нелегально.

Частные перевозчики вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда, так как занимают нерегулируемые маршруты. В департаменте транспорта говорят, что демпинговать могут только те предприниматели, которые не выполняют все требования федерального закона о пассажироперевозках и тем самым экономят.

- В основном снизили цены перевозчики, которые попали в разряд нелегальных и с которыми уже расторгнуты договора. Но некоторые перевозчики продолжают работать и пытаются заслужить хорошую репутацию, снижая стоимость проезда, - констатирует замдиректора департамента транспорта мэрии Игорь Кожухов. - Как негативный пример могу привести, что в эти выходные было остановлено транспортное средство № 322, где водитель перевозил пассажиров, просто не имея водительского удостоверения. Если нас будут перевозить такие водители, где гарантия безопасности?

Напомним, 27 маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками, отменены с 1 января 2017 года. Уход дублирующих маршрутов перераспределил пассажиропоток - омичи стали чаще пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями. Эта мера увеличила выручку муниципальных перевозчиков, что позволит до конца года сдерживать стоимость проезда на уровне 22 рублей.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".