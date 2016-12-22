Скорость проезда по Омску хотят снизить на 10 км/ч
Общество  •  22 декабря 2016, 09:55, последнее обновление 22 декабря 2016, 10:33  •  печать

Скорость проезда по Омску хотят снизить на 10 км/ч

Автор: Екатерина Криль

По инициативе мэра Вячеслава Двораковского максимальная скорость движения автомобилистов по городу может быть снижена до 50 км/ч.

С таким предложением к градоначальнику обратился городской департамент транспорта. По мнению экспертов, уменьшение разрешённой скорости на 10 км/ч позволит не только снизить количество дорожно-транспортных происшествий, но и закрепить эту тенденцию.

Кроме того, может быть снижен нештрафуемый предел превышения максимальной скорости движения транспортных средств в населённых пунктах - с 20 км/час до 10 км/час.

Вопрос о снижении разрешённой скорости поручено рассмотреть дептранспорта совместно с с учёными, ГИБДД и водительской общественностью. "Решение может быть принято только после комплексного рассмотрения вопроса", - отмечают в горадминистрации.

Добавим, что за 11 месяцев 2016 года количество ДТП в городе снизилось на 12% по сравнению с 2015-м. На 40% сократилось число погибших. 

r Теги  •  #Вячеслав Двораковский #движение транспорта #ДТП

Комментарии

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Игорь Х  •  22 декабря 2016, 12:44

Не знаю насчет количества ДТП, но количество пробок в городе точно увеличится.

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Юрий Александрович  •  22 декабря 2016, 11:09

В целом не критично, в час пик вообще не актуально, хоть ра 20 км в час можно снизить, а в ночное время очень даже и хорошо, только отдельные участки можно оставить или наоборот скорость повысить

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Мирослав В-ов  •  22 декабря 2016, 10:35

Возможно, количество ДТП еще уменьшится, а вот пробок станет наоборот, больше.

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