Скорость проезда по Омску хотят снизить на 10 км/ч

По инициативе мэра Вячеслава Двораковского максимальная скорость движения автомобилистов по городу может быть снижена до 50 км/ч.

С таким предложением к градоначальнику обратился городской департамент транспорта. По мнению экспертов, уменьшение разрешённой скорости на 10 км/ч позволит не только снизить количество дорожно-транспортных происшествий, но и закрепить эту тенденцию.

Кроме того, может быть снижен нештрафуемый предел превышения максимальной скорости движения транспортных средств в населённых пунктах - с 20 км/час до 10 км/час.

Вопрос о снижении разрешённой скорости поручено рассмотреть дептранспорта совместно с с учёными, ГИБДД и водительской общественностью. "Решение может быть принято только после комплексного рассмотрения вопроса", - отмечают в горадминистрации.

Добавим, что за 11 месяцев 2016 года количество ДТП в городе снизилось на 12% по сравнению с 2015-м. На 40% сократилось число погибших.