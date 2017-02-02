Половина омичей ежедневно задерживается на работе

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснила, сколько омичей задерживается на работе и как долго.

Специалисты опросили 809 сотрудников омских компаний. Оказалось, что несколько раз в неделю остаются на работе больше положенного времени 50 % жителей нашего города. Примерно один раз в неделю задерживаются на рабочем месте 19 % респондентов, а вот 13 % остаются на работе дольше положенного каждый день. И только 7 % никогда не остаются на рабочем месте после окончания рабочего дня.

Насколько часто приходится работать больше положенного, как оказалось, во многом зависит от уровня должности, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. - Так, чем выше позиция в компании у сотрудника, тем скорее он будет задерживаться на работе каждый день или хотя бы несколько раз в неделю. И наоборот, начинающие специалисты чаще остальных указывали, что им никогда не приходится трудиться больше положенного.

Чаще остальных ежедневно задерживаются на работе работники банковской сферы и госсектора. Несколько раз в неделю приходится оставаться на рабочем месте дольше обычного тренерам и представителям сферы "Туризм, гостиницы, рестораны". Никогда не задерживаются специалисты по управлению.

Среди причин, по которым сотрудники обычно задерживаются на работе, оказались ситуации, когда срочно нужно выполнить какую-то работу или когда того требует руководство. Некоторые специалисты готовы работать дольше положенного, так как в пустом офисе им лучше работается. Среди причин есть и "любовь к своей работе", когда вечером просто не получается остановиться.