Эксперты рассказали, сколько омичей стали больше зарабатывать

Сайт по поиску работы "Зарплата.ру" провёл исследование и выяснил, на сколько у омичей в прошлом году увеличилась заработная плата и сколько специалистов хотят сменить работу в этом году.

Сайт по поиску работы "Зарплата.ру" опросил работающих омичей и выяснил, что 21 % из них оценивают свои шансы на трудоустройство в начале 2017 года как высокие. 38 % горожан уверены, что найти новую работу им будет нелегко, однако реально. 27 % совсем не верят в свои силы, и только 14 % опрошенных вовсе не планируют менять работу в ближайшее время.

Между тем, треть омичей в прошлом году нашли новое место работы, 1/7 горожан поменяли работу дважды, а чуть меньше половины не меняли рабочее место. При этом на вопрос "Насколько уверенно вы чувствуете себя на текущем месте работы?" большинство омичей отвечают, что уверенно, треть - скорее неуверенно, а 1/6 опрошенных на рабочем месте чувствуют себя не в своей тарелке.

40 % горожан отмечают, что в ушедшем году их заработная плата осталась на прежнем уровне, 42 % сетуют на уменьшение дохода, и только 18 % могут похвастаться повышением зарплаты. "Среди тех, кто отметил рост зарплаты в прошлом году, у большинства прибавка составила от 10 до 30 % от средней зарплаты. Серьёзно увеличить годовой доход (на 50 % и более) получилось у единиц опрошенных", - комментирует руководитель пресс-службы "Зарплата.ру" Ольга Павлюченко.