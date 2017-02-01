Каждый десятый омич спивается на работе
Общество  •   1 февраля 2017, 10:01  •  печать

Каждый десятый омич спивается на работе

Автор: Варвара Козловская

Служба исследований "Зарплата.ру" провела опрос среди 984 омичей и выяснила, представители каких профессий позволяют себе алкоголь на рабочем месте.

Итоги исследования показали, что 48 % опрошенных на работе не пьют, 42 % пьют по особым поводам, а 10 % - без особенной причины. Из них 65 % респондентов ответили, что употребляют алкоголь на работе несколько раз в год, 9 % - несколько раз в месяц, а 3 % - ежедневно. Почти треть омичей приходили на работу нетрезвыми, 67 % такого не допускали.

Среди тех, кто пьёт на работе раз в неделю и чаще, 12 % - руководители, 10 % - технические специалисты, ещё 10 % - рабочий персонал, а 9 % - строители.

Любопытно, что чаще всего омичи пьют на работе шампанское (47 %). Больше трети опрошенных горожан (37 %) предпочитают пить с коллегами вино, ещё треть (33 %) - коньяк, 29 % выбирают водку, а еще 16 % пьют на рабочем месте пиво.

Отметим также, что больше половины (58 %) респондентов отмечают, что алкоголь не решает никаких рабочих вопросов, а для 13 % спиртное помогает заключать сделки в неформальной обстановке. 11 % опрошенных выпивают потому, что им не нравится своя работа, а 10 % сетуют на напряжённые отношения с коллегами.

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r Теги  •  #алкоголь #опрос #рабочее место

Комментарии

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Злата Маркова  •  1 февраля 2017, 10:48

И все же радует тот факт, что две трети людей никогда не приходили на работу нетрезвыми.

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Юрий Александрович  •  1 февраля 2017, 12:48

Зато каждый десятый руководитель употребляет на работе под видом важных встреч, давая хороший пример своим подчинённым на будущее, тяжела у них работа

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