Каждый десятый омич спивается на работе

Итоги исследования показали, что 48 % опрошенных на работе не пьют, 42 % пьют по особым поводам, а 10 % - без особенной причины. Из них 65 % респондентов ответили, что употребляют алкоголь на работе несколько раз в год, 9 % - несколько раз в месяц, а 3 % - ежедневно. Почти треть омичей приходили на работу нетрезвыми, 67 % такого не допускали.

Среди тех, кто пьёт на работе раз в неделю и чаще, 12 % - руководители, 10 % - технические специалисты, ещё 10 % - рабочий персонал, а 9 % - строители.

Любопытно, что чаще всего омичи пьют на работе шампанское (47 %). Больше трети опрошенных горожан (37 %) предпочитают пить с коллегами вино, ещё треть (33 %) - коньяк, 29 % выбирают водку, а еще 16 % пьют на рабочем месте пиво.

Отметим также, что больше половины (58 %) респондентов отмечают, что алкоголь не решает никаких рабочих вопросов, а для 13 % спиртное помогает заключать сделки в неформальной обстановке. 11 % опрошенных выпивают потому, что им не нравится своя работа, а 10 % сетуют на напряжённые отношения с коллегами.