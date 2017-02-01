Каждый десятый омич спивается на работе

Итоги исследования показали, что 48 % опрошенных на работе не пьют, 42 % пьют по особым поводам, а 10 % - без особенной причины. Из них 65 % респондентов ответили, что употребляют алкоголь на работе несколько раз в год, 9 % - несколько раз в месяц, а 3 % - ежедневно. Почти треть омичей приходили на работу нетрезвыми, 67 % такого не допускали.
Среди тех, кто пьёт на работе раз в неделю и чаще, 12 % - руководители, 10 % - технические специалисты, ещё 10 % - рабочий персонал, а 9 % - строители.
Любопытно, что чаще всего омичи пьют на работе шампанское (47 %). Больше трети опрошенных горожан (37 %) предпочитают пить с коллегами вино, ещё треть (33 %) - коньяк, 29 % выбирают водку, а еще 16 % пьют на рабочем месте пиво.
Отметим также, что больше половины (58 %) респондентов отмечают, что алкоголь не решает никаких рабочих вопросов, а для 13 % спиртное помогает заключать сделки в неформальной обстановке. 11 % опрошенных выпивают потому, что им не нравится своя работа, а 10 % сетуют на напряжённые отношения с коллегами.
И все же радует тот факт, что две трети людей никогда не приходили на работу нетрезвыми.
Зато каждый десятый руководитель употребляет на работе под видом важных встреч, давая хороший пример своим подчинённым на будущее, тяжела у них работа