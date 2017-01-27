Омичи опаздывают на работу из-за проблем с транспортом

Самой популярной причиной опоздания омичей на работу стали пробки на дорогах и проблемы с транспортом.

Служба исследований "Зарплата.ру" опросила 965 работающих омичей и выяснила, что больше половины из них (55 %) никогда не опаздывают на работу, а треть горожан позволяют себе опоздания несколько раз в год. Каждый седьмой опрошенный опаздывает на работу еженедельно, а вот 2 % омичей делают это каждый день.

Опаздывают омичи чаще всего из-за утренних пробок или проблем с транспортом (49 %), форс-мажорных обстоятельств (37 %), 3 % признались, что просто долго собираются, а 2 % не слышат будильника.

- 60 % омичей предупреждают начальство о задержке путём СМС или звонка, 28 % делают это, только если задерживаются более чем на 15 минут, а 8 % никогда не сообщают руководителю об опозданиях, - говорится в сообщении компании.