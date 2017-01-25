Эксперты рассказали, кто из омичей больше всего травится алкоголем
Общество  •  25 января 2017, 16:15, последнее обновление 25 января 2017, 16:25  •  печать

Эксперты рассказали, кто из омичей больше всего травится алкоголем

Автор: Дарья Молчанская

Сегодня в международном пресс-центре "МКР-Медиа" специалисты нарисовали социальный портрет омича, страдающего алкогольной зависимостью.

Сегодня, 25 января, в день продления запрета на розничную продажу непищевой продукции, содержащей спирт, ещё на 60 суток, специалисты рассказали о его первых итогах. По словам заместителя начальника отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питания населения Роспотребнадзора по Омской области Людмилы Сениной, в регионе продолжаются мероприятия по выявлению фактов незаконной продажи спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 %. Всего с момента вступления в силу постановления 26 декабря прошлого года в регионе проверили 949 объектов и изъяли 1031 упаковку спиртосодержащей жидкости объёмом 101,54 литра.

Людмила Сенина

Отравлений данной продукцией зарегистрировано не было, даже в новогодние праздники, - рассказала Людмила Сенина. - Предприятия, у которых изымалась запрещённая продукция, - это предприятия малого бизнеса. Всего нарушения были зафиксированы у 20 предпринимателей, сумма штрафов составила 40 тыс. руб. Нарушений у крупных предприятий и торговых сетей зарегистрировано не было. Предприятия, которые непосредственно изготавливают в регионе подобную продукцию, также не зарегистрированы.

Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев отметил, что по сравнению с другими регионами Сибири в Омской области складывается положительная динамика. За последние 14 лет отмечено снижение смертности в результате алкогольных отравлений на 32 %, а госпитализация пациентов с признаками алкогольного отравления за последние семь сократилась практически в два раза.

Александр Сабаев

- Та продукция, которая, видимо, была произведена на территории самого Иркутска, не нашла реализации по Сибирскому федеральному округу, и поэтому к нам в регион не поступила, - отметил токсиколог. - Вообще смертность от алкогольной продукции - это следствие длительного чрезмерного употребления алкоголя. Как правило, погибают лица, которые им злоупотребляют. Социальный портрет человека, страдающего алкоголизмом, как правило, таков - это мужчина в возрасте 30-35 лет, имеющий среднее или неполное среднее образование и средний случайный заработок. Хотя ещё пять лет назад эта группа была возрастом 40-45 лет.

Фото: Илья Петров

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r Теги  •  #Боярышник #отравление алкоголем #пресс-конференция #пресс-центр МКР-Медиа #Роспотребнадзор #спиртное

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