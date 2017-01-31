В Омске задержали членов ОПГ, сбывавших суррогатный алкоголь
Происшествия  •  31 января 2017, 15:10, последнее обновление 31 января 2017, 16:18  •  печать

В Омске задержали членов ОПГ, сбывавших суррогатный алкоголь

Автор: Василий Епанчинцев

Задержаны члены организованной преступной группы, занимавшейся сбытом суррогатного алкоголя.

Возбуждено уголовное дело в отношении организованной преступной группы лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. В течение 2016 года семь членов группировки изготавливали суррогатную алкогольную продукцию, состоящую из водно-спиртовой смеси сомнительного качества. Смесь разливалась в ёмкости с наклейками известных брендов.

Часть членов банды была задержана на улице 70 лет Октября у крупного торгового центра. В автофургоне они разливали по бутылкам суррогатную водку.

Производство водки было организовано на складе по улице 16-й Военный городок. Сотрудниками полиции изъято 10 тыс. бутылок поддельной продукции. Членам преступного сообщества грозит до шести лет лишения свободы.

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r Теги  •  #водка #следствие

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