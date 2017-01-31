В омском магазине продавали алкоголь подросткам

На минувших выходных в магазин, расположенный на улице 22-го Апреля, зашёл несовершеннолетний покупатель. Передав продавцу деньги, он попросил одну бутылку пива. Парень предъявил работнице магазина паспорт, а она рассматривать дату рождения в предъявленном документе не стала и продала ему алкогольный напиток. Теперь за нарушение закона ей грозит наказание.

- Санкцией ст. 151.1 УК РФ "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции" предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 80 000 рублей либо исправительных работ на срок до 1 года, - отметили в пресс-службе омского УМВД.

В полиции отмечают, что за продажу алкоголя несовершеннолетним данный продавец магазина наказывалась и раньше: в марте 2016 года она была подвергнута штрафу в размере 15 тыс. руб.