В омском магазине продавали алкоголь подросткам
Общество  •  31 января 2017, 15:00, последнее обновление 31 января 2017, 15:06  •  печать

В омском магазине продавали алкоголь подросткам

Автор: Артем Кримин

Продавцу омского магазина грозит штраф до 80 тыс. руб. за продажу бутылки пива несовершеннолетнему.

На минувших выходных в магазин, расположенный на улице 22-го Апреля, зашёл несовершеннолетний покупатель. Передав продавцу деньги, он попросил одну бутылку пива. Парень предъявил работнице магазина паспорт, а она рассматривать дату рождения в предъявленном документе не стала и продала ему алкогольный напиток. Теперь за нарушение закона ей грозит наказание.

- Санкцией ст. 151.1 УК РФ "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции" предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 80 000 рублей либо исправительных работ на срок до 1 года, - отметили в пресс-службе омского УМВД.

В полиции отмечают, что за продажу алкоголя несовершеннолетним данный продавец магазина наказывалась и раньше: в марте 2016 года она была подвергнута штрафу в размере 15 тыс. руб.

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r Теги  •  #алкоголь #магазин #несовершеннолетний #полиция

Комментарии

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Марина  •  31 января 2017, 16:44

Правильно, что продавца оштрафуют, тем более повторное нарушение, но впечатление неоднозначное. Ведь часто родители разрешают подросткам пиво.

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