В Омске самой дорогой стала вакансия с зарплатой 80 тысяч рублей
Общество  •  31 января 2017, 10:25, последнее обновление 31 января 2017, 10:26  •  печать

В Омске самой дорогой стала вакансия с зарплатой 80 тысяч рублей

Автор: Варвара Козловская

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещённых в Омске в январе этого года.

Самым высоким вознаграждением для омичей стала зарплата в 80 тыс. руб. Именно столько предлагали заместителю гендиректора по ремонту и подготовке вагонов в компании "Трансойл". Соискателю необходимо иметь опыт работы от 3 лет и профильное образование в сфере железнодорожного транспорта. Также от 80 тысяч может получать системный архитектор в ООО "Российские вычислительные системы" и врач-флеболог с опытом работы от 1 года.

- 2017 год на рынке труда начался достаточно активно, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. - Хотя общий рост числа предложений составил 2 %, есть сферы, где рост превысил эти показатели. Так, в сфере "Рабочий персонал" вакансий стало больше на 92 %, в "Туризме, гостиницах, ресторанах" - на 83 %. А вот для административного персонала вакансий стало меньше на 50 %.

От 70 тыс. руб. готовы платить менеджеру отдела продаж в компании "Госзаказ" и механику в компании "Юнилевер". 60 тысяч - это зарплата врача-косметолога, электромонтажника и диспетчера такси Uber. Начальнику отдела маркетинга со свободным владением английским языком предложат от 53 до 75 тыс. руб., а продавцу-консультанту техники Apple - 50 тыс. руб.

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Названа средняя зарплата омичей в 2016 году

r Теги  •  #HeadHunter #вакансия #зарплата

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