Названа средняя зарплата омичей в 2016 году

Эксперты подсчитали уровень зарплат в регионах Сибири за прошедший год и Омская область оказалась в числе аутсайдеров.

Как сообщили в Новосибирскстате, среднемесячная заработная плата в Сибирском федеральном округе в январе-ноябре 2016 года составила 30 582 рубля.

Омская область со средней зарплатой в 27 770 рублей оказалась на 10 месте среди регионов Сибири, уступив Республике Тыва (28 862) и Новосибирской области (29 133). Меньше всех в регионе платят работникам гостиничного и ресторанного бизнеса - они получают в среднем 18 807 рублей в месяц. Самые высокие зарплаты у сотрудников финансовой сферы - 42 591 рубль.

В лидерах рейтинга по-прежнему Красноярский край, Томская и Иркутская области, жители которых получают в среднем 37 213 рублей, 34 664 рубля и 34 182 рубля соответственно. "Во многом это объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента", - говорится в сообщении ведомства.

Самые низкие заработки по Сибири в Алтайском крае (20 486 рублей) и Республике Алтай (23 344 рубля).