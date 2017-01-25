Каждая шестая омская компания планирует сократить сотрудников
Общество  •  25 января 2017, 10:20, последнее обновление 25 января 2017, 10:20  •  печать

Каждая шестая омская компания планирует сократить сотрудников

Автор: Варвара Козловская

Служба исследований "Зарплата.ру" провела опрос среди омских работодателей и пришла к выводу, что не все из них планируют расширять штат в этом году.

Исследование, в котором приняли участие 114 омских компаний, показало, что 40 % омских работодателей планируют расширять штат в 2017 году. Среди них 30 % - это крупные компании с численностью более 300 сотрудников. Почти треть (28 %), напротив, хотят сократить штат. 42 % крупных работодателей не планируют менять размер штата.

Между тем, 43 % средних омских компаний с числом сотрудников от 50 до 300 сотрудников будут набирать людей. Сокращения пройдут в 13 % средних компаний и в 8 % малых.

Большинство опрошенных работодателей (80 %) из тех, кто будет расширять штат, планирует найти специалистов сферы продаж, рабочий персонал, руководителей и ИТ-специалистов, а также менеджеров по персоналу и маркетологов.

- Работодатели будут с каждым годом всё больше конкурировать за молодых квалифицированных специалистов в связи с их дефицитом, обусловленным демографической ямой, - комментирует Ольга Павлюченко, руководитель пресс-службы "Зарплата.ру".

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r Теги  •  #зарплата #компании #работа #сокращение

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