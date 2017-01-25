Сельчанин под Омском построил храм из снега
Общество  •  25 января 2017, 11:56, последнее обновление 25 января 2017, 11:56  •  печать

Сельчанин под Омском построил храм из снега

Автор: Владимир Сахно

В Азовском районе Омской области появилась часовня из снега.

Пользователь соцсети "ВКонтакте" Олег Малышков поделился фотографиями необычного сооружения, построенного в селе Сосновка Азовского района Омской области. Сельчанин возвёл во дворе своего дома православную часовню из снега. Внутри неё установлены иконы и лампада со свечами. 

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Фотографии были сделаны во время экскурсии местных школьников. 

Часовня построена у него во дворе, дом частный, но при желании увидеть его можно собственными глазами, это село, не город. Там всё несколько проще, у людей другой менталитет, - сообщил Олег Малышков нашему корреспонденту.

Отметим, что в начале января снежное творчество омичей было оценено на фестивале в Новосибирске. Тогда совместная работа омских и новосибирских скульпторов "Мимолётное бесконечно" заняла второе место в конкурсе снежной скульптуры. 

Фото: Олег Малышков

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r Теги  •  #архитектура #снег #фото #часовня

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