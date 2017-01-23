Мэрия Омска бесплатно начала принимать снег

В администрации города открыли свалки снега для всех желающих в рамках борьбы с паводком.

В Омске по распоряжению мэра Вячеслава Двораковского проходит акция по бесплатному приему снега на городские снежные свалки, сообщает пресс-служба администрации города. Для всех желающих оказались открыты окружные свалки снега, которые осуществляют приём круглосуточно без выходных дней.

Снег принимает бесплатно и без талонов. Единственное условие – он не должен содержать бытовых отходов. Акция проводится в рамках подготовки территории города к паводку. Всего за эту зиму с территории города вывезли более 326 тыс. кубометров снега.