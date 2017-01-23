Мэрия Омска бесплатно начала принимать снег
Общество  •  23 января 2017, 15:40  •  печать

Мэрия Омска бесплатно начала принимать снег

Автор: Василий Епанчинцев

В администрации города открыли свалки снега для всех желающих в рамках борьбы с паводком.

В Омске по распоряжению мэра Вячеслава Двораковского проходит акция по бесплатному приему снега на городские снежные свалки, сообщает пресс-служба администрации города. Для всех желающих оказались открыты окружные свалки снега, которые осуществляют приём круглосуточно без выходных дней.

Снег принимает бесплатно и без талонов. Единственное условие – он не должен содержать бытовых отходов. Акция проводится в рамках подготовки территории города к паводку. Всего за эту зиму с территории города вывезли более 326 тыс. кубометров снега.

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r Теги  •  #вывоз снега #свалка

Комментарии

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Виктор Квадрант  •  23 января 2017, 17:07

Так понимаю, что это принятые меры руководства на возмущение омичей ситуацией, когда снег убирают с площадей во дворы. Достаточно быстрая реакция.

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