Аномальные снегопады грозят Омской области крупным паводком

МЧС и региональная власть начали работу по предупреждению последствий весеннего паводка. По предварительным оценкам, половодье в этом году будет высоким. Аномальные снегопады этой зимы уже дают превышение нормативных значений практически во всех регионах Сибири, при этом накопление снега продолжится до конца марта. Однако на паводковую ситуацию влияют и другие факторы, например, запас воды в снеге и реках, объём и характер ледообразования на реках, температурный режим и др. Более точный прогноз весеннего половодья будет готов ближе к апрелю, сообщает портал sibnovosti.ru.

Накануне комиссия по чрезвычайным ситуациям областного правительства побывала в посёлке Затон Черлакского района. Этот населённый пункт оказывается в зоне подтопления каждый год, население и скот приходится эвакуировать. В связи с этим администрациям Черлакского и Нововаршавского муниципальных районов рекомендовано уже сейчас готовиться к половодью: уточнить план противопаводковых мероприятий, провести разъяснительную работу с населением и др.