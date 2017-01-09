Снежная скульптура омичей заняла второе место на конкурсе в Новосибирске
Общество  •   9 января 2017, 13:15, последнее обновление 9 января 2017, 13:15  •  печать

Снежная скульптура омичей заняла второе место на конкурсе в Новосибирске

Автор: Вероника Делор

Команда участников из Омска и Санкт-Петербурга создала работу на 17-м фестивале снежной скульптуры в Новосибирске.

Вчера, 8 января, в Новосибирске выбрали самые красивые скульптуры из снега, сообщают "НГС.Новости". В 17-м фестивале снежной скульптуры участвовали 15 команд из Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Сочи, Казахстана, Киргизии, Северска, Братска, Бийска, Барнаула, Горно-Алтайска и Красноярска.

Организаторы выдали участникам инструменты и одинаковые кубы из спрессованного снега 3 метра в высоту. Конкурсные фигуры создавались на тему заботы о природе, поскольку 2017 год объявлен Годом экологии в России.

Скульптура под названием "Мимолётное бесконечно" команды из Омска и Санкт-Петербурга заняла второе место. Первое место досталось скульпторам из Горно-Алтайска за работу "Старик и море", а третье - команде киргизских творцов, создавших скульптуру "Есть ли шанс?". Кубок мэра Новосибирска, ставший главным призом, получила команда из Братска за скульптуру "Велес".

Отметим, что выставка будет работать в Первомайском сквере в Новосибирске до 31 января.

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r Теги  •  #команды #конкурс #Новосибирск #скульптуры #снег
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