Три школы в Омской области полностью закрыты на карантин

Как сообщили сегодня в региональном Министерстве образования, в Омске по состоянию на 19 января полностью закрыта на карантин школа № 95, в 14 школах города закрыты на карантин от одного до нескольких классов, в 13 детских садах закрыто на карантин от одной до двух групп.

Карантинные мероприятия введены и в районах области. Так, в Таврическом районе была закрыта одна группа в Сосновском детском саду, группа кратковременного пребывания в Стрелинской школе и по одному классу в Новоуральской и Неверовской школах. В Азовском немецком национальном районе полностью закрыта Сегизбайская школа, в Исилькульском полностью закрыта Новорождественская школа, по одному классу закрыто в Маргенауской и Каскатской школах. Также на карантин закрыт один класс в Большегривской школе Нововаршавского района.