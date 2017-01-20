Три школы в Омской области полностью закрыты на карантин
Общество  •  20 января 2017, 16:15, последнее обновление 20 января 2017, 16:19  •  печать

Три школы в Омской области полностью закрыты на карантин

Автор: Варвара Козловская

Омские школы и детские сады продолжают закрывать на карантин.

Как сообщили сегодня в региональном Министерстве образования, в Омске по состоянию на 19 января полностью закрыта на карантин школа № 95, в 14 школах города закрыты на карантин от одного до нескольких классов, в 13 детских садах закрыто на карантин от одной до двух групп.

Карантинные мероприятия введены и в районах области. Так, в Таврическом районе была закрыта одна группа в Сосновском детском саду, группа кратковременного пребывания в Стрелинской школе и по одному классу в Новоуральской и Неверовской школах. В Азовском немецком национальном районе полностью закрыта Сегизбайская школа, в Исилькульском полностью закрыта Новорождественская школа, по одному классу закрыто в Маргенауской и Каскатской школах. Также на карантин закрыт один класс в Большегривской школе Нововаршавского района.

Начавшаяся эпидемия гриппа грозит Омской области карантином

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r Теги  •  #грипп #детсад #карантин #школа

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