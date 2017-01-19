Омичи предпочитают болеть на работе
Общество  •  19 января 2017, 09:50, последнее обновление 19 января 2017, 10:01  •  печать

Омичи предпочитают болеть на работе

Автор: Варвара Козловская

Как выяснили специалисты, больше половины омичей отправятся на работу, даже если проснутся больными.

В сезон простуд сайт по поиску и подбору персонала HeadHunter провёл опрос с целью выяснить отношение соискателей Омска к работе во время болезни. Так, оказалось, что больше половины (58 %) из них отправятся на работу, даже если проснутся больными. Ещё 16 % останутся дома, но будут работать удалённо, 18 % возьмут отгул и полечатся пару дней, и лишь 7 % работников оформят официальный больничный.

- Чаще других идут на работу, несмотря на болезнь, представители гостиничного бизнеса и финансового сектора. Работать из дома в таких ситуациях предпочитают представители творческих профессий: журналисты, маркетологи и информационных технологий, - говорится в сообщении компании. 

При этом 42 % опрошенных омичей негативно относятся к появлению больного коллеги в офисе, считая, что ему нужно отлежаться дома. Каждый третий респондент отметил, что к нездоровым коллегам относится спокойно.

Среди причин отказа брать больничный омичи называют такие, как  нежелание терять в зарплате (47 %) и уверенность в том, что их функции в компании кроме них самих никто не решит (38 %). Каждый третий не против взять больничный лист, но не хочет связываться с поликлиниками или вступать в конфликт  с начальством, который не одобряет такую практику.

Напомним, что за минувшую неделю в Омске и области число заболевших гриппом увеличилось на 41,4 % и 54,8 %. За вторую неделю 2017 года гриппом и ОРВИ заболело 10 758 человек, по области - 12 959 человек. Эпидемический порог в Омске оказался превышен на 57,7 %, по области - на 45,2 %.

Организаторы отменили "Турфест" из-за эпидемии гриппа

Начавшаяся эпидемия гриппа грозит Омской области карантином

Статистики рассказали, какие лекарства подорожали в Омске во время эпидемии гриппа

r Теги  •  #HeadHunter #больничный #опрос #работа

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омской области лишили полномочий скрывшего доходы депутата  •  сегодня, 11:06
В Омске водитель Kia Rio сбил 14-летнего школьника на пешеходном переходе  •  сегодня, 10:43  •   1
Волейболистки "Омь-СибГУОР" победили "Юность" в заключительном матче третьего тура  •  сегодня, 10:16
Губернатор хочет обезопасить омичей от сосулек и наледи  •  сегодня, 08:24
После знакомства в ночном клубе омич лишился Daewoo Matiz  •  сегодня, 08:03  •   2
Четверо пожарных пострадали при тушении гаража в Омске  •  сегодня, 07:28  •   1
новости здесь 2
Радио Сибирь
Вавилон