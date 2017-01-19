Омичи предпочитают болеть на работе

Как выяснили специалисты, больше половины омичей отправятся на работу, даже если проснутся больными.

В сезон простуд сайт по поиску и подбору персонала HeadHunter провёл опрос с целью выяснить отношение соискателей Омска к работе во время болезни. Так, оказалось, что больше половины (58 %) из них отправятся на работу, даже если проснутся больными. Ещё 16 % останутся дома, но будут работать удалённо, 18 % возьмут отгул и полечатся пару дней, и лишь 7 % работников оформят официальный больничный.

- Чаще других идут на работу, несмотря на болезнь, представители гостиничного бизнеса и финансового сектора. Работать из дома в таких ситуациях предпочитают представители творческих профессий: журналисты, маркетологи и информационных технологий, - говорится в сообщении компании.

При этом 42 % опрошенных омичей негативно относятся к появлению больного коллеги в офисе, считая, что ему нужно отлежаться дома. Каждый третий респондент отметил, что к нездоровым коллегам относится спокойно.

Среди причин отказа брать больничный омичи называют такие, как нежелание терять в зарплате (47 %) и уверенность в том, что их функции в компании кроме них самих никто не решит (38 %). Каждый третий не против взять больничный лист, но не хочет связываться с поликлиниками или вступать в конфликт с начальством, который не одобряет такую практику.

Напомним, что за минувшую неделю в Омске и области число заболевших гриппом увеличилось на 41,4 % и 54,8 %. За вторую неделю 2017 года гриппом и ОРВИ заболело 10 758 человек, по области - 12 959 человек. Эпидемический порог в Омске оказался превышен на 57,7 %, по области - на 45,2 %.