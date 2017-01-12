Организаторы отменили "Турфест" из-за эпидемии гриппа

Об отмене мероприятия организаторы сообщили накануне. Такое решение связано с грядущей эпидемией гриппа, который в этом году особенно свиреп.

Мы не можем рисковать организацией фестиваля, на который в виду этих обстоятельств не смогут прийти наши любимые гости. Надеемся на ваше понимание и поддержку, - сообщили руководители проекта.

Второй зимний "Турфест" должен был состояться 5 февраля в новом формате. Кроме интерактивных площадок, работающих на каждом фестивале, впервые должны были состояться "Снежные игры" - соревнования между командами.