Организаторы отменили "Турфест" из-за эпидемии гриппа
Общество  •  12 января 2017, 10:03, последнее обновление 12 января 2017, 10:20  •  печать

Организаторы отменили "Турфест" из-за эпидемии гриппа

Автор: Екатерина Криль

Зимний фестиваль туризма и массового спорта не состоится.

Об отмене мероприятия организаторы сообщили накануне. Такое решение связано с грядущей эпидемией гриппа, который в этом году особенно свиреп.

Мы не можем рисковать организацией фестиваля, на который в виду этих обстоятельств не смогут прийти наши любимые гости. Надеемся на ваше понимание и поддержку, - сообщили руководители проекта.

Второй зимний "Турфест" должен был состояться 5 февраля в новом формате. Кроме интерактивных площадок, работающих на каждом фестивале, впервые должны были состояться "Снежные игры" - соревнования между командами.

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r Теги  •  #грипп #Турфест
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Комментарии

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Александр Божежар  •  12 января 2017, 11:13

Что то очень странная отговорка, не думаю что это истинная причина отмены фестиваля, прямо заинтриговали.

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