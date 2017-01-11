Медики подтвердили распространение в Омске гонконгского гриппа
Общество  •  11 января 2017, 13:13, последнее обновление 11 января 2017, 14:10  •  печать

Медики подтвердили распространение в Омске гонконгского гриппа

Автор: Екатерина Криль

Новый штамм выявлен у подавляющего большинства омичей, заболевших гриппом.

Специалисты Роспотребнадзора огласили предварительные результаты лабораторных исследований, проведённых среди заболевших жителей региона.

В настоящий момент официально зафиксировано 12 случаев заболеваемости гриппом, из них три ребёнка. Среди всех заболевших нет привитых, и это подтверждено лабораторно, - сообщила на сегодняшней пресс-конференции замначальника отдела эпидемиологического надзора омского управления Роспотребнадзора Ирина Бурашникова.

Обычным гриппом класса В заболел лишь один человек. У остальных одиннадцати выявлен штамм так называемого гонконгского гриппа - А (H3N2). О приходе этого вируса в Россию медики предупреждали ещё осенью, и до сих пор сохраняется вероятность пандемии гонконгского гриппа. Этот штамм опасен осложнениями, вплоть до пневмонии, миокардита, менингита и энцефалита.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Омской области превысила эпидемический порог

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r Теги  •  #грипп #заболевание #Роспотребнадзор
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Комментарии

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Алексей Иванов  •  11 января 2017, 15:32

я как раз им переболел кажется до сих пор кашляю

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OLEG Chernow  •  11 января 2017, 13:50

Последствия от такого гриппа ужасные, лучше всё же не рисковать и сделать прививку, так всё-таки шанс его подхватить намного меньше.

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Евгений Янушкевич  •  11 января 2017, 15:19

Насколько я знаю и обычный грипп может привести к подобным осложнениям.

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