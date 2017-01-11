Медики подтвердили распространение в Омске гонконгского гриппа

Специалисты Роспотребнадзора огласили предварительные результаты лабораторных исследований, проведённых среди заболевших жителей региона.

В настоящий момент официально зафиксировано 12 случаев заболеваемости гриппом, из них три ребёнка. Среди всех заболевших нет привитых, и это подтверждено лабораторно, - сообщила на сегодняшней пресс-конференции замначальника отдела эпидемиологического надзора омского управления Роспотребнадзора Ирина Бурашникова.

Обычным гриппом класса В заболел лишь один человек. У остальных одиннадцати выявлен штамм так называемого гонконгского гриппа - А (H3N2). О приходе этого вируса в Россию медики предупреждали ещё осенью, и до сих пор сохраняется вероятность пандемии гонконгского гриппа. Этот штамм опасен осложнениями, вплоть до пневмонии, миокардита, менингита и энцефалита.