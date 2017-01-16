Омичей ожидает снежная неделя

Крещенские морозы в Омской области не ожидаются. Эта неделя выдастся снежной, пасмурной и не морозной.

По данным различных открытых интернет-источников, в период с 16 по 22 января в регионе будет преобладать умеренно морозная погода со снегом.

В понедельник, 16 января, столбики термометров зафиксируют показатель в -15 градусов. Ожидается снег. Во вторник, 17 января, омичей также ожидает до -15 градусов и небольшой снегопад днём и -16 ночью. В среду, 18 января, минимальная температура днём составит -17 градусов, ночью -22. В четверг, 19 января, на Крещение, столбики термометров остановятся на отметке в -16 градусов, ночью - 21.

Выходные дни, 21 и 21 января, будут самыми тёплыми на неделе: дневная температура составит -9... -12 градусов, ночная -13... -16.