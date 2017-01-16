Морозы закончатся в Омске до Крещения

Нынешний январь оказался теплее нормы. Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции и. о. начальника ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Криворучко, начавшуюся неделю по погодным условиям можно разделить на две части. В первые дни ожидается небольшое похолодание, температура воздуха может опуститься до -27 градусов. А к четвергу, когда православные будут праздновать Крещение Господне, столбик термометра потянется вверх.

На Крещение ночная температура составит -17...-22 градуса, дневная - в пределах -12...-15 градусов, - сообщила Наталия Криворучко.

Добавим, что к празднику сотрудники МЧС оборудуют 38 иорданей (с полным списком можно ознакомиться здесь). На территории Омска купелей не будет, так как вода в Иртыше не соответствует санитарным нормам.