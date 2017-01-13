Омская прокуратура обеспечила сироту жильём
Общество  •  13 января 2017, 11:48, последнее обновление 13 января 2017, 12:37  •  печать

Омская прокуратура обеспечила сироту жильём

Автор: Василий Епанчинцев

Женщину долгие годы не могли обеспечить жильём.

По обращению 28-летней жительницы Советского округа прокуратура провела проверку соблюдения её жилищных прав, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Омичка проживает у бывшего опекуна в квартире площадью 37,30 кв. м со своими двумя малолетними детьми, где помимо них проживают ещё шесть человек.

В 2012 году женщина была включена в список лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет, чьё право на обеспечение жилым помещением не реализовано. В суде требования прокурора по обеспечению жильём омички были удовлетворены полностью. Министерство имущественных отношений Омской области обязали обеспечить сироту жильём по договору найма.

Омский губернатор подарил на Новый год сироте салатовый велосипед

Юрий Заборовский, обвиняемый в хищении денег омских дольщиков, может наконец-то предстать перед судом

Омичка создала картины из гвоздей

r Теги  •  #прокуратура #сирота
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Кино в Омске: "Ла-Ла Ленд", бенефис Бена Аффлека и семейные комедии  •  сегодня, 17:15  •  
Жительница Омской области завершила приём гостей самосожжением  •  сегодня, 16:25  •   1
Омичка облила мужа "Боярышником" и подожгла  •  сегодня, 16:20
Омичка раздела мужчину в кафе, чтобы подарить знакомым телефон  •  сегодня, 15:50
Омская биатлонистка дебютировала на Кубке мира  •  сегодня, 15:30  •   1
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь
Вавилон