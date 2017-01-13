Омская прокуратура обеспечила сироту жильём

По обращению 28-летней жительницы Советского округа прокуратура провела проверку соблюдения её жилищных прав, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Омичка проживает у бывшего опекуна в квартире площадью 37,30 кв. м со своими двумя малолетними детьми, где помимо них проживают ещё шесть человек.

В 2012 году женщина была включена в список лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет, чьё право на обеспечение жилым помещением не реализовано. В суде требования прокурора по обеспечению жильём омички были удовлетворены полностью. Министерство имущественных отношений Омской области обязали обеспечить сироту жильём по договору найма.