Омский губернатор подарил на Новый год сироте салатовый велосипед

Члены правительства Омской области по традиции поздравили с Новым годом воспитанников детских домов и детей из приёмных семей.

Губернатор Омской области Виктор Назаров вручил новогодние подарки воспитанникам детских домов и детям из приёмных семей. Об этом глава региона рассказал на своей страничке в Instagram.

У нас сложилась хорошая традиция: к Новому году члены правительства и его сотрудники покупают за свой счёт подарки для ребятишек из приёмных семей и детских домов, - подписал снимок Виктор Назаров. - Эти детки не должны чувствовать себя обделёнными. Искренне радуюсь, что многие из них находят себе родителей. Уже 90 % сирот в Омской области устроены в семьи.

Ранее на открытии первой губернаторской ёлки Назаров признался, что мечтает о том, чтобы все дети Омской области были здоровы, счастливы и учились хорошо.