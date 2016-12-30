Омский губернатор подарил на Новый год сироте салатовый велосипед
Политика  •  30 декабря 2016, 12:30, последнее обновление 30 декабря 2016, 12:56  •  печать

Омский губернатор подарил на Новый год сироте салатовый велосипед

Автор: Василий Епанчинцев

Члены правительства Омской области по традиции поздравили с Новым годом воспитанников детских домов и детей из приёмных семей.

Губернатор Омской области Виктор Назаров вручил новогодние подарки воспитанникам детских домов и детям из приёмных семей. Об этом глава региона рассказал на своей страничке в Instagram.

У нас сложилась хорошая традиция: к Новому году члены правительства и его сотрудники покупают за свой счёт подарки для ребятишек из приёмных семей и детских домов, - подписал снимок Виктор Назаров. - Эти детки не должны чувствовать себя обделёнными. Искренне радуюсь, что многие из них находят себе родителей. Уже 90 % сирот в Омской области устроены в семьи.

Ранее на открытии первой губернаторской ёлки Назаров признался, что мечтает о том, чтобы все дети Омской области были здоровы, счастливы и учились хорошо.

 

Омский губернатор на ёлке рассказал о своём заветном желании

r Теги  •  #велосипед #Виктор Назаров
Оптика

Комментарии

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Marta Rodriguez  •  30 декабря 2016, 13:51

Мечты, конечно сказочные, чтобы все дети жили счастливо в своих семьях это утопия, но хорошо, когда пытаются хоть немного доставить им радость. И все равно никакие плановые подарки не заменят сиротам в детских домах, домашнее ощущение семьи, которое круглый год имеют остальные дети.

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