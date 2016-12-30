Омский губернатор подарил на Новый год сироте салатовый велосипед

Губернатор Омской области Виктор Назаров вручил новогодние подарки воспитанникам детских домов и детям из приёмных семей. Об этом глава региона рассказал на своей страничке в Instagram.
У нас сложилась хорошая традиция: к Новому году члены правительства и его сотрудники покупают за свой счёт подарки для ребятишек из приёмных семей и детских домов, - подписал снимок Виктор Назаров. - Эти детки не должны чувствовать себя обделёнными. Искренне радуюсь, что многие из них находят себе родителей. Уже 90 % сирот в Омской области устроены в семьи.
Ранее на открытии первой губернаторской ёлки Назаров признался, что мечтает о том, чтобы все дети Омской области были здоровы, счастливы и учились хорошо.
У нас сложилась хорошая традиция: к Новому году члены правительства и его сотрудники покупают за свой счет подарки для ребятишек из приемных семей и детских домов. Эти детки не должны чувствовать себя обделенными. Искренне радуюсь, что многие из них находят себе родителей. Уже 90 процентов сирот в Омской области устроены в семьи.
Мечты, конечно сказочные, чтобы все дети жили счастливо в своих семьях это утопия, но хорошо, когда пытаются хоть немного доставить им радость. И все равно никакие плановые подарки не заменят сиротам в детских домах, домашнее ощущение семьи, которое круглый год имеют остальные дети.