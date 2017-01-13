Омичка создала картины из гвоздей

Тарчанка Людмила Аскаленко делает из гвоздей произведения искусства, сообщает "12 канал". Способ работы с исходным материалом также довольно необычен, поскольку гвозди не подвергаются никакому внешнему воздействию.

"Я гвозди не трогаю. Как они мне достались - кручу, верчу, что из них можно сделать", - рассказала "12 каналу" художница.

Первые предметы для работы женщина нашла в собственном огороде. Как оказалось, раньше на участке находилась горшечная мастерская. Омичка рассказала и о процессе творчества. Он заключается в том, что гвозди прикладываются к чистому листу и складываются в картины: кораблик, птицы, лица людей или другую задумку автора.

Впервые работы Людмилы "вышли в свет" на Дне города Тары. Некоторые горожане даже захотели приобрести оригинальные произведения, однако художница отказалась. Отметим, что аналогов произведений омички нет ни в России, ни в мире.