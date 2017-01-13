Омичка создала картины из гвоздей
Общество  •  13 января 2017, 11:40, последнее обновление 13 января 2017, 11:41  •  печать

Омичка создала картины из гвоздей

Автор: Вероника Делор

Жительница Омской области Людмила Аскаленко создает художественные работы, не имеющие аналогов в мире.

Тарчанка Людмила Аскаленко делает из гвоздей произведения искусства, сообщает "12 канал". Способ работы с исходным материалом также довольно необычен, поскольку гвозди не подвергаются никакому внешнему воздействию.

"Я гвозди не трогаю. Как они мне достались - кручу, верчу, что из них можно сделать", - рассказала "12 каналу" художница.

Первые предметы для работы женщина нашла в собственном огороде. Как оказалось, раньше на участке находилась горшечная мастерская. Омичка рассказала и о процессе творчества. Он заключается в том, что гвозди прикладываются к чистому листу и складываются в картины: кораблик, птицы, лица людей или другую задумку автора.

Впервые работы Людмилы "вышли в свет" на Дне города Тары. Некоторые горожане даже захотели приобрести оригинальные произведения, однако художница отказалась. Отметим, что аналогов произведений омички нет ни в России, ни в мире.

Омский микроминиатюрист создал новогодние маски насекомым

Омский левша изготовил символ Нового года размером в три миллиметра

r Теги  •  #необычные занятия #омский художник #творчество
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Александр Дзюбенко  •  13 января 2017, 15:27

Вот это вдохновляет. Ведь что до нас доносят такие люди? То что в любых условиях, с любым подручным материалом человек может проявить фантазию, развить своё творчество, сотворить что угодно - из чего угодно, сделать этот мир интереснее, прекраснее. Хотя он и так прекрасен, если присмотреться внимательнее. Но мы всегда можем сделать нашу жизнь краше и интереснее, впрочем как и наоборот.

Ответить
Последние новости
Кино в Омске: "Ла-Ла Ленд", бенефис Бена Аффлека и семейные комедии  •  сегодня, 17:15  •  
Жительница Омской области завершила приём гостей самосожжением  •  сегодня, 16:25  •   1
Омичка облила мужа "Боярышником" и подожгла  •  сегодня, 16:20
Омичка раздела мужчину в кафе, чтобы подарить знакомым телефон  •  сегодня, 15:50
Омская биатлонистка дебютировала на Кубке мира  •  сегодня, 15:30  •   1
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь
Вавилон