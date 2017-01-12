Жительницу Омской области с инсультом везли к врачу на санях
Общество  •  12 января 2017, 08:24, последнее обновление 12 января 2017, 08:27  •  печать

Жительницу Омской области с инсультом везли к врачу на санях

Автор: Василий Епанчинцев

Из-за метровых сугробов в деревню Кокшенево не смогли проехать ни такси, ни скорая помощь.

В деревне Кокшенево Муромцевского района женщину с инсультом вынуждены были доставлять к врачу на санях, запряжённых лошадью, сообщает life.ru. Ещё накануне местная жительница Ирина Князева почувствовала себя плохо на работе. Ни такси, ни скорая помощь в село заехать не смогли. Дорога к населённому пункту оказалась заметена метровыми сугробами.

Соседи вынуждены были доставлять Князеву до машины скорой помощи на санях. Медицинская помощь была оказана женщине только через четыре часа, когда у неё уже отнялась рука и пропала речь. Сельчане винят главу Бергамасского сельского поселения Сергея Соловьёва в том, что дороги к деревням не чистятся вовремя от снега. В случае необходимости проехать не могут ни медики, ни пожарные.

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r Теги  •  #инсульт #Муромцевский район
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