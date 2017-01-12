В Омске на 20 участках дорог ограничат скорость движения
Общество  •  12 января 2017, 08:15  •  печать

В Омске на 20 участках дорог ограничат скорость движения

Автор: Василий Епанчинцев

В администрации города хотят снизить аварийность на омских дорогах.

В омском городском пресс-клубе прошёл круглый стол, посвященный инициативе по ограничению максимальной скорости движения по городским магистралям, сообщает omskgazzeta.ru. В департаменте транспорта мэрии хотят ограничить скорость движения с 60 км в час до 40-50. Уже в этом году снижение максимальной скорости может быть реализовано на 20 участках дорожной сети.

Мы выносим на обсуждение сообщества два вопроса, - заявил заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец. - Первый: снижение максимальной скорости движения с 60 километров в час до 40-50 в очагах аварийности, то есть на отдельных участках дорожной сети города Омска. Второй: обсуждение целесообразности снижения нештрафуемого предела превышения максимального значения разрешенной скорости дорожного движения с 20 до 10 километров в час.

Также в Омске появится пять дополнительных пешеходных переходов. В первую очередь они будут оборудованы у образовательных учреждений.

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r Теги  •  #городские дороги #департамент транспорта
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