В Омске на 20 участках дорог ограничат скорость движения

В омском городском пресс-клубе прошёл круглый стол, посвященный инициативе по ограничению максимальной скорости движения по городским магистралям, сообщает omskgazzeta.ru. В департаменте транспорта мэрии хотят ограничить скорость движения с 60 км в час до 40-50. Уже в этом году снижение максимальной скорости может быть реализовано на 20 участках дорожной сети.

Мы выносим на обсуждение сообщества два вопроса, - заявил заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец. - Первый: снижение максимальной скорости движения с 60 километров в час до 40-50 в очагах аварийности, то есть на отдельных участках дорожной сети города Омска. Второй: обсуждение целесообразности снижения нештрафуемого предела превышения максимального значения разрешенной скорости дорожного движения с 20 до 10 километров в час.

Также в Омске появится пять дополнительных пешеходных переходов. В первую очередь они будут оборудованы у образовательных учреждений.