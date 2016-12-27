Омские медики впервые пересадили печень от матери к дочери

13 декабря в Омске впервые пересадили печень от матери к дочери, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России. Молодая женщина оказалась больна неизлечимым диффузным заболеванием печени. Донором стала её мама. Омским врачам помогали специалисты из Москвы.

Родственная пересадка считается "высшим пилотажем" в трансплантации печени. Только подготовка к операции заняла год. Хирурги работали в двух операционных. На следующий год в центре запланировано ещё пять трансплантаций печени.

Напомним, что в ноябре 2015 года в Омске была проведена операция по пересадке печени (ортотопическая трансплантация печени) молодому мужчине с декомпенсированным циррозом печени.