Омские дороги начал чистить автомобиль Hummer
Общество  •   9 января 2017, 11:28, последнее обновление 9 января 2017, 11:50  •  печать

Омские дороги начал чистить автомобиль Hummer

Автор: Артем Кримин

Омичи запечатлели необычную снегоуборочную машину у здания организации, предоставляющей шиномонтажные услуги. 

Омичка Мария Таганова опубликовала в социальной сети "ВКонтакте" ролик, на котором можно увидеть, как автомобиль Hummer очищает от снега территорию у здания шиномонтажной организации. Комичности данной ситуации добавила ошибка на вывеске - "Шиномотаж".

Омичи отреагировали на публикацию с юмором. Одни заявили, что владелец дорогостоящего автомобиля решил в кризис подработать снегоуборщиком, другие усомнились в экономической целесообразности такого поступка, поскольку расход топлива в автомобилях Hummer довольно высок.

 

Скорее всего, на видео запечатлён владелец шиномонтажной организации, который просто решил привести в порядок прилегающую территорию после ночного снегопада. Отметим, что снегоуборочные отвалы широко используются на внедорожниках для расчистки придомовых территорий. 

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r Теги  •  #снегоуборочная техника #шиномонтаж
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