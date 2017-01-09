Омские дороги начал чистить автомобиль Hummer

Омичка Мария Таганова опубликовала в социальной сети "ВКонтакте" ролик, на котором можно увидеть, как автомобиль Hummer очищает от снега территорию у здания шиномонтажной организации. Комичности данной ситуации добавила ошибка на вывеске - "Шиномотаж".

Омичи отреагировали на публикацию с юмором. Одни заявили, что владелец дорогостоящего автомобиля решил в кризис подработать снегоуборщиком, другие усомнились в экономической целесообразности такого поступка, поскольку расход топлива в автомобилях Hummer довольно высок.

Скорее всего, на видео запечатлён владелец шиномонтажной организации, который просто решил привести в порядок прилегающую территорию после ночного снегопада. Отметим, что снегоуборочные отвалы широко используются на внедорожниках для расчистки придомовых территорий.