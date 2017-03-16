Мэр Омска Вячеслав Двораковский принял на работу бывшего замминистра
Политика  •  16 марта 2017, 13:39, последнее обновление 16 марта 2017, 13:41  •  печать

Мэр Омска Вячеслав Двораковский принял на работу бывшего замминистра

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Бывший заместитель регионального министра строительства и ЖКК Александр Фрикель переходит на работу в городскую администрацию. Он займёт должность первого заместителя главы Кировского округа.

По решению мэра Вячеслава Двораковского 16 марта на должность первого заместителя главы Кировского административного округа назначен Александр Фрикель. Он будет курировать наиболее сложные вопросы - жилищно-коммунальное хозяйство, содержание и ремонт дорог округа. В настоящий момент у главы КАО Сергея Никифорова три зама. Первым, как указано на сайте администрации, является Сергей Воротников.

Александр Фрикель ранее уже работал в структуре омской администрации в департаменте городского хозяйства. Заместителем министра строительства и ЖКК он стал в ноябре 2015 года. Минувшим летом Фрикель контролировал всю работу по ремонту дорог в городе и области. Покинул облправительство в январе этого года.

Теги  •  #Александр Фрикель #Вячеслав Двораковский #ремонт дорог

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